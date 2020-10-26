Кабмин спишет долги регионам, направляющим средства на инвестпроекты - Мишустин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ будет списывать часть долгов по бюджетным кредитам тем регионам, которые будут направлять высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты. Об этом в понедельник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации. Речь идет о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты", - сказал Мишустин, добавив, что утверждены правила отбора соответствующих проектов.

По его словам, "сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет".