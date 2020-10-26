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НОВОСТИ

В федеральную собственность вернули уникальные природные участки в районе Байкала

12:20 26.10.2020 Источник: Интерфакс

Свыше 80 тыс. гектаров в районе озера Байкал возвращены в федеральную собственность после признания незаконными нормативных правовых актов об образовании рекреационной местности "Северо-Байкальская" в Бурятии, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

"После создания такой местности на ней началась застройка и вырубка лесов. Неправомерные действия муниципалитета на государственной земле создали условия для передачи в частные владения уникальных природных участков. Для защиты Байкала прокуратура инициировала множество судебных споров о возврате территорий государству", - уточнили в прокуратуре.

Верховный суд Бурятии признал документы об образовании местности "Северо-Байкальская" недействующими. Как следствие, запрещено изменение природного ландшафта, застройка и ведение любой деятельности, которая была предусмотрена при создании рекреационной зоны.

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