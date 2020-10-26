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Кабмин продлил беззаявительный порядок для получения субсидий на оплату ЖКХ - Мишустин

12:32 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России приняло решение о временном продлении беззаявительного порядка на получение субсидий по оплате услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

"Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано", - сказал он.

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