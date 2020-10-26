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Россия готова не развертывать в европейской части ракеты 9М729 - Путин

13:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил о готовности не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729, которые в Вашингтоне называли нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но это возможно только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, предупредил глава государства.

"Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении Путина.

Российский лидер также предложил рассмотреть "конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей". "В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношениях комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Mk 41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил Российской Федерации в Калининградской области, - уточнил президент РФ. - Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)".

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