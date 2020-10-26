Россия готова не развертывать в европейской части ракеты 9М729 - Путин
13:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил о готовности не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729, которые в Вашингтоне называли нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но это возможно только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, предупредил глава государства.
"Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении Путина.
Российский лидер также предложил рассмотреть "конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей". "В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношениях комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Mk 41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил Российской Федерации в Калининградской области, - уточнил президент РФ. - Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)".
НОВОСТИ
- 14:00 26.10.2020
- Песков категорически не согласен с Байденом, назвавшим РФ врагом США
- 13:32 26.10.2020
- Стратегию России в Арктике оценили в Die Welt
- 13:20 26.10.2020
- Минобрнауки планирует обеспечивать бюджетными местами не менее половины выпускников школ
- 13:07 26.10.2020
- Большинство клиентов Сбербанка отметили улучшение качества его работы
- 13:05 26.10.2020
- Новый японский премьер намерен поставить точку в переговорах о южной части Курил
- 12:32 26.10.2020
- Кабмин продлил беззаявительный порядок для получения субсидий на оплату ЖКХ - Мишустин
- 12:25 26.10.2020
- Собянин: Крупнейший блок реанимации больных COVID-19 открыт в Коммунарке
- 12:20 26.10.2020
- В федеральную собственность вернули уникальные природные участки в районе Байкала
- 12:05 26.10.2020
- Кабмин спишет долги регионам, направляющим средства на инвестпроекты - Мишустин
- 12:00 26.10.2020
- Предприятия Белоруссии работают в штатном режиме - пресс-секретарь премьера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать