Новый японский премьер намерен поставить точку в переговорах о южной части Курил
13:05 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. Он заявил об этом в понедельник в своей первой программной речи в парламенте, которую транслировало национальное общественное телевидение.
"Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (так в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС), не откладывая это до следующих поколений, - сказал Суга. - С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора".
Суга был избран премьером 16 сентября после того, как об уходе в отставку по состоянию здоровья объявил его предшественник Синдзо Абэ. У него в правительстве Суга почти восемь лет занимал ключевой пост генерального секретаря кабинета министров.
29 сентября президент РФ Владимир Путин и Ёсихидэ Суга провели первый телефонный разговор, высказавшись за продолжение усилий по продвижению всего комплекса отношений в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Лидеры России и Японии отметили достигнутые за последние годы успехи в развитии российско- японского диалога и сотрудничества в политической, торгово- экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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