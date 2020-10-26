Песков категорически не согласен с Байденом, назвавшим РФ врагом США

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль сожалеет, что в США предпринимаются попытки насаждения ненависти к России.

В беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление кандидата в президенты США Джозефа Байдена о том, что Россия представляет наибольшую угрозу для США. "Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник", - отметил Песков. "Это не так", - повторил он.