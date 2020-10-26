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Азербайджан пойдет до конца, если Армения не покинет азербайджанские территории - Алиев

14:12 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пойдет до конца, если Армения не освободит азербайджанские территории.

"Мы продолжим свой путь. Если хотят прекращения огня, то пусть скажут Армении, чтобы она покинула наши территории. Если этого не произойдет, мы пойдем до конца", - сказал Алиев в понедельник в обращении к нации, которое было показано по гостелеканалу АзТВ.

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