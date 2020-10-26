Кабмин решил не индексировать расходы на госаппарат в следующем году - Силуанов
15:32 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ приняло решение не индексировать расходы на госаппарат в следующем году, расходы переструктурированы нуждающимся секторам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в понедельник на телеканале "Россия-24".
"Вы знаете, мы приняли решение о неиндексации в следующем году расходов на госаппарат. Так как одна из ответных мер по переструктурированию расходов и выделению больше тем нуждающимся секторам, таким, как здравоохранение, социальная сфера или поддержка предпринимателей. И те деньги, которые мы сэкономим за счет этого, пойдут как раз на финансирование общенационального плана, который содержит эти меры", - сказал он.
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