Кабмин решил не индексировать расходы на госаппарат в следующем году - Силуанов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло решение не индексировать расходы на госаппарат в следующем году, расходы переструктурированы нуждающимся секторам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в понедельник на телеканале "Россия-24".

"Вы знаете, мы приняли решение о неиндексации в следующем году расходов на госаппарат. Так как одна из ответных мер по переструктурированию расходов и выделению больше тем нуждающимся секторам, таким, как здравоохранение, социальная сфера или поддержка предпринимателей. И те деньги, которые мы сэкономим за счет этого, пойдут как раз на финансирование общенационального плана, который содержит эти меры", - сказал он.