Власти потратят на поддержку экономики РФ в 2020-2021 гг. около 9% ВВП - Силуанов
16:12 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ в 2020-2021 гг. потратят около 9% ВВП на поддержку экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
"Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем - то это около 9% ВВП. Потому что мы перешли от профицитного бюджета к дефицитному, резко снижены доходы бюджета, и все это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности. Общий объем этих дополнительных финансов - около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации <...> последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи", - отметил Силуанов.
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