За карту с изображением Южных Курил как японской территории на Сахалине уволили чиновника

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник агентства по рыболовству Сахалинской области уволен за использование в презентации проектов рыбной отрасли карты, где Южные Курилы (Сахалинская область) изображены как территория Японии, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку. Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что участники совещания расценили данные слайды как недопустимую халатность.

"Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования. Сегодня разбирательство завершено. Комиссия признала виновными двух человек - сотрудника, допустившего картографическую ошибку и руководителя агентства по рыболовству. Руководителю агентства объявлен выговор", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом", - цитирует пресс-служба слова Лимаренко.