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В Госдуме призвали власти Белоруссии отпустить политзаключенных

17:32 26.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали белорусские власти отпустить политзаключённых. По словам депутата Затулина, это поможет вернуть доверие к власти.

Глава комитета по делам СНГ Константин Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал преобразования единственным путём выхода Белоруссии из кризиса.

«Нужен диалог — причём диалог с разными силами — что вроде бы Лукашенко и продемонстрировал, встретившись не где-нибудь, а в тюрьме с теми, кого он в своё время туда отправил. Власти, несмотря на некоторые жесты, вроде посещения Лукашенко СИЗО, всё-таки пытаются вернуться к довыборной ситуации, потянуть время в надежде на спад протестного накала, но протесты продолжаются уже несколько месяцев».

Он отметил, что власти необходимо вернуть доверие общества.

«Выборы очень важны. Это процедура, которая должна быть восстановлена в правах, должна быть доверительной между властью и обществом. Если, как сейчас в Белоруссии, выборы стали почвой для кризиса, то к ним необходимо возвращать доверие. Это доверие, я уверен, невозможно обеспечить, если какие-то вещи не будут продемонстрированы. Например, амнистия тем, кого называют политзаключёнными в Белоруссии, снижение накала противостояния, а это зависит и от власти, и от оппозиции».

По мнению Затулина, Светлана Тихановская поставила себя в серьёзное положение, когда предъявила Александру Лукашенко ультиматум.

«Она подставилась, поскольку теперь её будут взвешивать, оценивать её влияние по факту наличия или отсутствия забастовок и их размах».

Светлана Тихановская заявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии. Вчера истёк срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты ранее предъявила действующему главе государства. В нём Тихановская призвала президента республики уйти в отставку.

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