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Решение Киева не проводить местные выборы в Донбассе не обеспечило права граждан - ОБСЕ

18:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение украинских властей не проводить местные выборы на территории 18 подконтрольных правительству Киева районов Донецкой и Луганской областей не было достаточно прозрачным. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявила глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Законодательство, которое сейчас существует, о том, чтобы не проводить выборы в 18 районах Донбасса, недостаточно прозрачно и не предоставило возможности в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан, что обозначилось на общественном доверии", - отметила она.

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