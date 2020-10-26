Решение Киева не проводить местные выборы в Донбассе не обеспечило права граждан - ОБСЕ
18:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение украинских властей не проводить местные выборы на территории 18 подконтрольных правительству Киева районов Донецкой и Луганской областей не было достаточно прозрачным. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявила глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
"Законодательство, которое сейчас существует, о том, чтобы не проводить выборы в 18 районах Донбасса, недостаточно прозрачно и не предоставило возможности в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан, что обозначилось на общественном доверии", - отметила она.
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