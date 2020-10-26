Цены на российскую пшеницу обновили рекорды на внутреннем и внешнем рынках

18:40 Источник: Интерфакс

Цены на российскую пшеницу на минувшей неделе обновили рекорды на внутреннем и внешнем рынках, сообщает "СовЭкон".

Средние закупочные цены в портах укрепились на 1,9%, до 18 450 рублей за тонну, экспортные - на 2,8%, до $255 FOB (протеин 12,5%). "Это новый рекорд для рублевых цен и новый максимум для экспортных котировок в текущем сезоне. Мировые зерновые рынки продолжают расти, ключевой фактор - активный спрос со стороны Китая", - говорится в сообщении.