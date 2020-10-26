Всеукраинский опрос создавал неправомерное преимущество "Слуге народа" на выборах - ОБСЕ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всенародный опрос, проведенный на Украине по инициативе президента страны Владимира Зеленского в день местных выборов, предоставил правящей партии "Слуга народа" неправомерное преимущество в ходе голосования. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявила глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Опрос, который был предложен президентом Владимиром Зеленским и который происходил рядом с избирательными участками и был профинансирован его партией, <...> создавал некоторое неправомерное политическое преимущество и размывал границы между государством и партией", - отметила она.