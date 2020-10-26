США уничтожат ракеты большой дальности в Венесуэле, если их поставит туда Иран - ТВ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон допускает, что Иран предоставит Венесуэле ракеты большой дальности, в этом случае США готовы обеспечить уничтожение данных вооружений. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала "Фокс ньюс".

"Для Соединенных Штатов поставки ракет большой дальности из Ирана в Венесуэлу являются неприемлемыми, этого не потерпят и не допустят", - приводит канал слова спецпредставителя США по Венесуэле и Ирану Эллиотта Абрамса. "Мы предпримем все возможные меры, чтобы пресечь поставки ракет большой дальности, если они каким-то образом попадут в Венесуэлу, то будут там уничтожены", - также сообщил представитель администрации США, имя которого не уточняется.

Официальные лица США уточнили, что на данный момент нет сведений о том, что такие поставки из Ирана в Венесуэлу последуют. Абрамс констатировал, что "Иран ранее заявлял о намерении продавать вооружения". По словам спецпредставителя США, покупателем может стать Венесуэла.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.