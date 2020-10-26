На Савеловском вокзале выявили около 40 нарушителей масочного режима
18:42 26.10.2020
В Москве продолжают добиваться соблюдения масочного режима на городских инфраструктурных объектах. В ходе проведения специального рейда на Савеловском вокзале столицы было выявлено примерно 40 нарушителей. По словам начальника отдела Технической инспекции ОАТИ Москвы Алексея Кузнецова, сотрудники ОАТИ проводили проверку совместно с полицией на транспорте. «Составлено 37 протоколов по статье 3.18.1 часть 2, статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб.», - сообщил Кузнецов.
НОВОСТИ
- 18:40 26.10.2020
- Цены на российскую пшеницу обновили рекорды на внутреннем и внешнем рынках
- 18:00 26.10.2020
- Решение Киева не проводить местные выборы в Донбассе не обеспечило права граждан - ОБСЕ
- 17:32 26.10.2020
- В Госдуме призвали власти Белоруссии отпустить политзаключенных
- 17:12 26.10.2020
- Путин учредил почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ" - указ
- 17:00 26.10.2020
- За карту с изображением Южных Курил как японской территории на Сахалине уволили чиновника
- 16:32 26.10.2020
- Турецкие F-16 будут использованы в случае внешней агрессии против Азербайджана - Алиев
- 16:12 26.10.2020
- Власти потратят на поддержку экономики РФ в 2020-2021 гг. около 9% ВВП - Силуанов
- 16:00 26.10.2020
- Одну из девочек, которых мать выбросила с 4 этажа в Саратове, выписали из больницы
- 15:32 26.10.2020
- Кабмин решил не индексировать расходы на госаппарат в следующем году - Силуанов
- 15:20 26.10.2020
- Столичные власти пресекли незаконную продажу алкоголя в "Москва Сити"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать