На Савеловском вокзале выявили около 40 нарушителей масочного режима

18:42

В Москве продолжают добиваться соблюдения масочного режима на городских инфраструктурных объектах. В ходе проведения специального рейда на Савеловском вокзале столицы было выявлено примерно 40 нарушителей. По словам начальника отдела Технической инспекции ОАТИ Москвы Алексея Кузнецова, сотрудники ОАТИ проводили проверку совместно с полицией на транспорте. «Составлено 37 протоколов по статье 3.18.1 часть 2, статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб.», - сообщил Кузнецов.