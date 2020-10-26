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НОВОСТИ

Армянский народ готов на компромисс, но не на капитуляцию Карабаха - Пашинян

22:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения готова идти на уступки для урегулирования нагорнокарабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Карабаха. Об этом в понедельник во время прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я хочу, чтобы мы все четко понимали, что Азербайджан не хочет идти на компромисс для решения вопроса, он хочет капитуляции Карабаха. Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готовь капитулировать", - отметил он.

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