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Эрдоган призвал население Турции к бойкоту французской продукции

22:40 26.10.2020 Источник: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французскую продукцию из-за заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу ислама, сообщает агентство "Анадолу".

"Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию", - заявил Эрдоган.

По его словам, враждебные настроения по отношению к мусульманам в Европе распространяются.

"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", - сказал Эрдоган.

Ранее Макрон заявил, что ислам переживает кризис и пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства.

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