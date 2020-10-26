Эрдоган призвал население Турции к бойкоту французской продукции
22:40 26.10.2020 Источник: Интерфакс
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французскую продукцию из-за заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу ислама, сообщает агентство "Анадолу".
"Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию", - заявил Эрдоган.
По его словам, враждебные настроения по отношению к мусульманам в Европе распространяются.
"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", - сказал Эрдоган.
Ранее Макрон заявил, что ислам переживает кризис и пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства.
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