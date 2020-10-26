Коммунисты не будут голосовать за проект федерального бюджета на 2021-2023 гг.
21:44 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред фракции КПРФ в Госдуме Валентин Шурчанов сообщил, что фракция не будет голосовать за проект федерального бюджета на 2021-2023 гг.
"Безусловно, мы в первом чтении за бюджет, сразу скажу, голосовать не будем. Вы это прекрасно знаете", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, фракция не может концептуально согласиться с данными по расходам ФНБ и с государственной программой заимствований.
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