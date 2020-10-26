В сотрудничестве с Россией NASA хотелось бы перейти на "бартер"

22:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американо-российское сотрудничество в космосе базируется на прочной основе и будет продолжаться. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн на видеоконференции, организованной техасским Университетом Райса.

"У нас существует прочное партнерство с Россией, - отметил он. - Оно сохраняется с 1975 года, со времен программы "Аполлон - Союз". Американские астронавты летают на Международную космическую станцию [МКС] на борту российских кораблей "Союз", и это партнерство надежно".

"Нам необходимо такое партнерство, при котором не осуществляются денежные выплаты, такое, когда россияне доставляют на МКС наших астронавтов, а мы включаем в составы экипажей их космонавтов", - сказал директор НАСА. "Мы продолжим работать на МКС без обмена денежными средствами, хотя сейчас мы оплачиваем России полет американских астронавтов на борту российских космических кораблей, - добавил он. - Думаю, что именно так обе страны оценивают перспективы".