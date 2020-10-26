Мишустин: Мы просто так из ВТО выйти не можем

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не может "просто так выйти" из Всемирной торговой организации, хотя все ее страны-участницы ждут перезагрузку системы ВТО. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с руководством Госдумы и ее фракций.

"Мы понимаем на сегодняшний день, что есть вопросы к ВТО и самое главное - глубокая перезагрузка системы, которую ожидают все страны - участницы ВТО, которая в том числе должна сделать реформу апелляционного органа, потому что без единых правил с мировой торговлей беда", - отметил он. "Есть причины, по которым мы просто так из ВТО выйти не можем", - добавил премьер. Он заметил, что страна также не может приостановить свое членство в этой организации.