Для экономических консультаций с властями КНР Пекин посетил глава Гонконга

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам совершит на следующей неделе рабочий визит в столицу КНР для консультаций с центральными властями относительно путей экономического восстановления региона. Об этом она сообщила во вторник в беседе с журналистами.



"Поездка на материк продлится пять дней, включая трехдневное пребывание в Пекине", - уточнила она.



По ее словам, сроки визита пришлось несколько скорректировать с учетом проходящего на этой неделе пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Лам уточнила, что поездка начнется 3 ноября с остановкой на день в городе Шэньчжэнь. Ее будут сопровождать пять секретарей (министров) местной администрации.



В Пекине руководство Гонконга намерено заручиться поддержкой властей КНР относительно программы восстановления экономики этого района от последствий пандемии коронавируса. Ради этих консультаций Кэрри Лам отменила свое ежегодное послание к Законодательному совету Гонконга, запланированное на 14 октября.



"Для восстановления нашей экономики нам нужна поддержка материкового Китая", - поясняла она. Глава Гонконга направила ряд соответствующих инициатив центральному правительству КНР для рассмотрения. Эти меры в случае одобрения Пекина предполагается включить в ежегодное послание, которое было отложено на конец ноября.



Суть инициатив не раскрывается. Однако, по мнению наблюдателей, речь идет о путях наращивания экономической интеграции в регионе Большого залива, который включает девять городов южнокитайской провинции Гуандун и два специальных административных района - Гонконг и Макао.