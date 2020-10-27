Из-за коронавируса заседания в ООН возвращаются в виртуальный формат

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседания комитетов Генассамблеи ООН, так же как и ближайшие встречи Совета Безопасности, временно возвращаются в видеоформат. Такое решение принято из-за случаев заражения коронавирусом сотрудников одной из миссий при ООН.

"После информации от секретариата о пяти случаях заражения в одном из постоянных представительств нам поступила рекомендация медицинской службы ООН отменить все встречи в личном формате в штаб-квартире ООН завтра, 27 октября, чтобы провести исследование возможных контактов с заболевшими", - говорится в сообщении, распространенном офисом председателя Генассамблеи ООН.

Как сообщило в "Твиттере" постпредство России при ООН, которое в октябре председательствует в Совете Безопасности, намеченное на четверг заседание по Сирии также пройдет в видеоформате. Ранее проведение встречи планировалось в зале заседаний СБ ООН.

Как отметил в своем телеграм-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, "трудно пока сказать, надолго ли и насколько все это серьезно". "Пока применительно к 27 октября в видеоформате переведено заседание Совбеза по политическим и гуманитарным аспектам сирийского урегулирования. Пострадала и Генассамблея - в частности, отменено голосование по резолюциям Первого (разоруженческого) комитета", - пояснил он.

"В одном постпредстве государства - члена СБ (в каком - не говорю по этическим соображениям) - целых пять заболевших ковидом. Естественно, мы все плотно контактировали, правда, с соблюдением всех мер предосторожности и дистанцирования. Заодно и посмотрим, насколько они эффективны", - добавил дипломат. "Что будет дальше - посмотрим. Готовых рецептов ни у кого нет", - заключил Полянский.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке перешла на удаленный режим работы в марте, личные заседания начали возобновляться постепенно лишь в июле.