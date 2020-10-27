С приближением урагана "Сета" в американском штате Луизиана введен режим ЧС
08:25 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим чрезвычайной ситуации введен в американском штате Луизиана в связи с приближением урагана "Сета". Об этом объявил в понедельник у себя в "Твиттере" губернатор штата Джон Бел Эдвардс.
"Я сегодня объявил чрезвычайную ситуацию в преддверии урагана "Сета". Населению Луизианы пора приготовиться", - написал он. Губернатор акцентировал внимание на том, что время не ждет. Согласно прогнозам метеорологов, "Сета" обрушится на южное побережье Мексиканского залива вечером в среду.
Как информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри урагана составляет 36,1 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с и может набрать силу.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает приблизительно 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.
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