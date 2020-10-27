В феврале-марте следующего года ситуация с COVID-19 в РФ вновь обострится - ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

09:00 Источник: РБК

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снова может обостриться в феврале-марте 2021 года. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Для того, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, считает эксперт.

Пшеничная отметила, что летних показателей можно ожидать только к лету следующего года.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно улучшения ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, в России ситуация может стабилизироваться в первой декаде декабря. РБК