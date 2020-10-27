Подтверждено наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны
09:05 27.10.2020 Источник: РБК
NASA нашло доказательства того, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Об этом сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
«Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса», — написал он в Twitter.
Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся в Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA). Это совместный проект NASA и Германии. Обсерватория работает на самолете Boeing 737, который поднимает телескоп на высоту 13 тыс. м от Земли.
Именно этот телескоп обнаружил молекулы воды на Луне. Они нашлись в одном из крупнейших кратеров, видимых с Земли, — кратере Клавиус.
Однако «в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте», — уточнили в NASA. РБК
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