0
0
96
НОВОСТИ

Подтверждено наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны

09:05 27.10.2020 Источник: РБК

NASA нашло доказательства того, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Об этом сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.

«Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса», — написал он в Twitter.

Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся в Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA). Это совместный проект NASA и Германии. Обсерватория работает на самолете Boeing 737, который поднимает телескоп на высоту 13 тыс. м от Земли.

Именно этот телескоп обнаружил молекулы воды на Луне. Они нашлись в одном из крупнейших кратеров, видимых с Земли, — кратере Клавиус.

Однако «в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте», — уточнили в NASA.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 27.10.2020
СП усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров
0
0
09:32 27.10.2020
Активист попытался вынести из Лувра экспонат под предлогом возвращения наследия Африки
0
71
09:20 27.10.2020
Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в РФ
0
90
09:00 27.10.2020
В феврале-марте следующего года ситуация с COVID-19 в РФ вновь обострится - ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
0
121
08:30 27.10.2020
Для экономических консультаций с властями КНР Пекин посетил глава Гонконга
0
158
08:25 27.10.2020
С приближением урагана "Сета" в американском штате Луизиана введен режим ЧС
0
140
08:20 27.10.2020
Из-за коронавируса заседания в ООН возвращаются в виртуальный формат
0
144
23:00 26.10.2020
Мишустин: Мы просто так из ВТО выйти не можем
0
632
22:51 26.10.2020
В сотрудничестве с Россией NASA хотелось бы перейти на "бартер"
0
544
22:40 26.10.2020
Эрдоган призвал население Турции к бойкоту французской продукции
0
506

Возврат к списку