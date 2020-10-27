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Активист попытался вынести из Лувра экспонат под предлогом возвращения наследия Африки

09:32 27.10.2020 Источник: Газета.Ru

Мужчина попытался вынести из парижского Лувра скульптуру XVIII века под предлогом возвращения африканского наследия, передает телеканал BFM.

По его данным, активист из Конго Эмери Мвазулу Диябанза на глазах у посетителей внезапно схватил стоявшую в одном из залов музея скульптуру и попытался унести ее с собой. Когда сотрудники музея остановили его, он начал кричать, что «возвращает украденное из Африки наследие».

В музее рассказали, что скульптура, которую пытался забрать Диябанза была создана в XVIII веке в Азии, на индонезийском острове Флорес.

Мужчину задержали, теперь он предстанет перед судом. Ранее он уже привлекался к ответственности в связи с подобным инцидентом и был приговорен к штрафу в €1 000.  Газета.Ru

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