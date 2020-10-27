0
0
146
НОВОСТИ

СП усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров

10:00 27.10.2020 Источник: РБК

Изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП), следует из заключения Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликованного на сайте Госдумы.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении.

Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в Счетной палате. Так, по данным ведомства, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 российских регионах, причем в 9 из них размер ПМП не менялся с 2018 года. «В результате, в этих 24 субъектах, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей федеральной социальной доплаты составило от 0 до 10 руб.», — говорится в документе.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 27.10.2020
Тайфун "Молаве" усилился до супертайфуна, скорость ветра достигла 45 м/с - метеослужба КНР
0
31
11:05 27.10.2020
Всем россиянам предписано носить маски в местах скопления людей, транспорте и лифтах
0
63
11:00 27.10.2020
В России выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
72
10:32 27.10.2020
Итогом местных выборов стало разделение Украины на «25 удельных княжеств» - политолог
0
161
10:20 27.10.2020
В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за практически полного запрета абортов
0
146
10:05 27.10.2020
Путин поручил оценить эффективность профилактики абортов в стране
0
163
09:32 27.10.2020
Активист попытался вынести из Лувра экспонат под предлогом возвращения наследия Африки
0
178
09:20 27.10.2020
Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в РФ
0
215
09:05 27.10.2020
Подтверждено наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны
0
200
09:00 27.10.2020
В феврале-марте следующего года ситуация с COVID-19 в РФ вновь обострится - ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
0
222

Возврат к списку