СП усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров
10:00 27.10.2020 Источник: РБК
Изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП), следует из заключения Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликованного на сайте Госдумы.
«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении.
Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в Счетной палате. Так, по данным ведомства, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 российских регионах, причем в 9 из них размер ПМП не менялся с 2018 года. «В результате, в этих 24 субъектах, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей федеральной социальной доплаты составило от 0 до 10 руб.», — говорится в документе. РБК
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