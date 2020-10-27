10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин поручил оценить эффективность профилактики абортов в стране. Речь идёт об оказании правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности.

По итогам мониторинга рабочая группа Госсовета должна будет разработать меры по повышению эффективности профилактики абортов.

На сайте Кремля сказано, что необходимо «обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций».

В России по ОМС разрешено проводить аборты по желанию женщины на сроке до 12 недель. В иных случаях операция возможна только по медицинским показаниям или если женщину изнасиловали.

В РПЦ и Госдуме неоднократно предлагали сделать аборты платными. Говорит Москва