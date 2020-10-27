Путин поручил оценить эффективность профилактики абортов в стране
10:05 27.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин поручил оценить эффективность профилактики абортов в стране. Речь идёт об оказании правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности.
По итогам мониторинга рабочая группа Госсовета должна будет разработать меры по повышению эффективности профилактики абортов.
На сайте Кремля сказано, что необходимо «обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций».
В России по ОМС разрешено проводить аборты по желанию женщины на сроке до 12 недель. В иных случаях операция возможна только по медицинским показаниям или если женщину изнасиловали.
В РПЦ и Госдуме неоднократно предлагали сделать аборты платными. Говорит Москва
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