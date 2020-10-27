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В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за практически полного запрета абортов

10:20 27.10.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев. Некоторые люди вышли на улицы с транспарантами, на которых было написано: "Хотелось бы сделать аборт правительству".

Для страны, где католическая церковь имеет сильное влияние, подобные выступления - явление крайне необычное.

Ранее конституционный суд страны признал неконституционным положение, в котором разрешалось проводить аборты в случае инвалидности плода. Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

За день в стране протестующие перекрывали дороги в 50 городах. В воскресенье в Варшаве демонстранты врывались на службы в церквях и наносили граффити на здания храмов.

Вопрос абортов глубоко расколол польское общество. В 2014 году опрос общественного мнения показал, что 65% поляков не поддерживают аборты. 27% не видят в них ничего предосудительного, и 8% опрошенных не определились с позицией по этому вопросу. Но уже несколько лет большинство респондентов указывают в опросах, что выступают против ужесточения закона.  Русская служба Би-би-си

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