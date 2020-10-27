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Итогом местных выборов стало разделение Украины на «25 удельных княжеств» - политолог

10:32 27.10.2020 Источник: Газета.Ru

Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на 25 «удельных княжеств», передают украинские СМИ. По словам эксперта, в сравнении с прошлыми выборами ситуация изменилась.

«Киевская власть столкнется с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык. Это главный итог местных выборов», — сказал Бондаренко.

Еще один результат выборов, по его наблюдениям — практически везде мэры утвердились на своих постах.

Несмотря на не лучшие результаты, у «Слуги народа» сохраняется власть над страной в целом, добавил политолог.

Выборы на Украине прошли 25 октября. Партия «Слуга народа» провалилась. Явка на данных выборах стала самой низкой за всю историю независимой Украины — на участки пришли 36,8% избирателей.  Газета.Ru

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