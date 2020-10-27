В России выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 550, до 1 547 744, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее было выявлено 17 347 случаев заражения, что стало максимальным значением с начала пандемии. В относительном выражении прирост четвертый день держится на уровне 1,1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 844, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 320 против 219 днем ранее. Это максимальное значение за все время пандемии. Всего из-за коронавируса в стране умерли 26 589 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.