Всем россиянам предписано носить маски в местах скопления людей, транспорте и лифтах
11:05 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах.
"Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - говорится в ее постановлении, опубликованном на официальном интернет- портале правовой информации во вторник.
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