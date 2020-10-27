Всем россиянам предписано носить маски в местах скопления людей, транспорте и лифтах

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах.

"Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - говорится в ее постановлении, опубликованном на официальном интернет- портале правовой информации во вторник.