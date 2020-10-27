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Тайфун "Молаве" усилился до супертайфуна, скорость ветра достигла 45 м/с - метеослужба КНР

11:20 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайфун "Молаве", обрушившийся на некоторые районы в Юго-Восточной Азии, усилился до супертайфуна. Как сообщила во вторник метеослужба южной китайской провинции Хайнань, скорость ветра в его центральной части достигает 45 м/с.

Около 5 часов утра по местному времени (00:00 мск) тайфун достиг юго-восточной части Южно-Китайского моря. Проливные дожди ожидаются на Хайнане на протяжении вторника и среды.

18 октября "Молаве" обрушился на Филиппины, в результате стихийного бедствия три человека умерли, еще 13 числятся пропавшими без вести.

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