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НОВОСТИ

Роспотребнадзор рекомендует приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00

11:32 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала запретить развлекательные мероприятия и работу общественного питания с 23:00 до 6:00 из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Запретить юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно- развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов", - говорится в ее постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

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