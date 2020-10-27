Роспотребнадзор рекомендует приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00
11:32 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала запретить развлекательные мероприятия и работу общественного питания с 23:00 до 6:00 из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
"Запретить юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно- развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов", - говорится в ее постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
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