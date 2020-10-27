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В Чечне в перестрелке, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР, погибли 2 человека - источник

12:00 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли в результате стрельбы, которую устроили сотрудники ОМОН и СОБР в Чечне, среди погибших один боец СОБР и один гражданский. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский. В настоящее время устанавливается число пострадавших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причина стрельбы устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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