Госдума вводит запрет для уполномоченного по правам человека хранить деньги за рубежом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ, которые вытекают из новых положений конституции.

В законопроекте закрепляется требование о постоянном проживании омбудсмена на территории Российской Федерации. Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Как указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права" граждан РФ, "и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим".

Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.