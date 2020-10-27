Госдума вводит запрет для уполномоченного по правам человека хранить деньги за рубежом
12:05 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ, которые вытекают из новых положений конституции.
В законопроекте закрепляется требование о постоянном проживании омбудсмена на территории Российской Федерации. Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.
Как указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права" граждан РФ, "и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим".
Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.
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