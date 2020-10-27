Профильный комитет Думы рекомендовал принять проект о расширении полномочий полиции

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении резонансный правительственный законопроект о расширении полномочий полиции, в том числе о праве вскрывать автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

По словам главы комитета Василия Пискарева, предложенные поправки учитывают правоприменительную практику и помогут усовершенствовать деятельность полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.