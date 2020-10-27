Семеро детей убиты в Пакистане в результате теракта

12:50 Источник: NEWSru.co.il

Во вторник, 27 октября, в одной из семинарий пакистанского Пешавара взорвалась бомба.

В результате взрыва не менее семи человек погибли и около 70 получили ранения. Четверо погибших - дети, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной больницы.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за теракт, однако известно, что большинство нападений на силы безопасности и мирных жителей в Пешаваре совершает пакистанское крыло "Талибана". Newsru.co.il