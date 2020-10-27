Коронавирус не стал слабее, чем раньше - Попова
13:05 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронавирус не стал сильнее, но и в то же время не ослаб. Он по-прежнему поражает организм и может вызывать тяжелое течение инфекции. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вирус не стал сильнее, но он не стал слабее. Он точно так же поражает организм, с тяжелым течением, до критических его исходов. Сегодня главное - защитить себя, это очень важно, и тогда мы с успехом дойдем до момента вакцинации и будем защищены на столько долгий период, сколько позволит вакцина, ну и дальше будем ревакцинировать", - сказала она на форуме "Здоровое общество".
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