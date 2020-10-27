0
0
136
НОВОСТИ

Женщины-депутаты прервали заседание Сейма, протестуя против запрета абортов

13:20 27.10.2020 Источник: Lenta.ru

Женщины-депутаты от оппозиции во вторник прервали заседание нижней палаты польского парламента (Сейма), протестуя против запрета абортов по причине патологии плода. Происходящее в зале заседаний транслирует Польское телевидение.

С криками "Это позор! "Это скандал!", "Это война!" протестующие обступили место, где сидит лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Члены партии оградили его от кричащих женщин.

Заседание парламента пришлось прервать. В момент, когда в зал заседаний вошли парламентские стражи, чтобы навести порядок, протестующих женщин начали защищать депутаты оппозиции.

Заместитель председателя Сейма Рышард Терлецкий в микрофон призывает всех зачинщиков происходящего к порядку. Отдельных депутатов отстраняют от участия в работе палаты.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Это решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, - угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила вследствие изнасилования. Информации о том, когда состоится публикация, пока нет.

Уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье свое недовольство противники запрета абортов высказывали у костелов, в понедельник демонстранты заблокировали движение транспорта на центральных улицах. В центре Варшавы образовались огромные пробки. Поздним вечером в столице дошло до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 27.10.2020
Кадыров призвал Макрона "прекратить нападки на веру"
0
10
14:12 27.10.2020
Командующий Армией обороны НКР Арутюнян ранен
0
78
14:00 27.10.2020
Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах
0
66
13:32 27.10.2020
Космонавт пожаловался, что ему не дали шоколадку после забора венозной крови на МКС
0
143
13:05 27.10.2020
Коронавирус не стал слабее, чем раньше - Попова
0
158
13:00 27.10.2020
Семеро детей убиты в Пакистане в результате теракта
0
164
12:32 27.10.2020
Новостройки с эскроу в РФ впервые превысили число строящихся по-старому объектов - Мутко
0
172
12:20 27.10.2020
Профильный комитет Думы рекомендовал принять проект о расширении полномочий полиции
0
231
12:05 27.10.2020
Госдума вводит запрет для уполномоченного по правам человека хранить деньги за рубежом
0
220
12:00 27.10.2020
В Чечне в перестрелке, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР, погибли 2 человека - источник
0
280

Возврат к списку