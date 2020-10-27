Женщины-депутаты прервали заседание Сейма, протестуя против запрета абортов

13:20 Источник: Lenta.ru

Женщины-депутаты от оппозиции во вторник прервали заседание нижней палаты польского парламента (Сейма), протестуя против запрета абортов по причине патологии плода. Происходящее в зале заседаний транслирует Польское телевидение.

С криками "Это позор! "Это скандал!", "Это война!" протестующие обступили место, где сидит лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Члены партии оградили его от кричащих женщин.

Заседание парламента пришлось прервать. В момент, когда в зал заседаний вошли парламентские стражи, чтобы навести порядок, протестующих женщин начали защищать депутаты оппозиции.

Заместитель председателя Сейма Рышард Терлецкий в микрофон призывает всех зачинщиков происходящего к порядку. Отдельных депутатов отстраняют от участия в работе палаты.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Это решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, - угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила вследствие изнасилования. Информации о том, когда состоится публикация, пока нет.

Уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье свое недовольство противники запрета абортов высказывали у костелов, в понедельник демонстранты заблокировали движение транспорта на центральных улицах. В центре Варшавы образовались огромные пробки. Поздним вечером в столице дошло до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.