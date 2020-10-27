0
0
112
НОВОСТИ

Госдума вводит возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий

15:12 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении возрастной маркировки информационной продукции при демонстрации анонсов зрелищных мероприятий.

Документ был внесен в Госдуму в конце июня депутатами от "Единой России" Сергеем Боярским и Евгением Ревенко. Он предусматривает распространение правила маркировки информационной продукции на анонсы зрелищных мероприятий. Это позволит исключить привлечение редакций СМИ к ответственности, если анонс, который не соответствовал категории мероприятия, был размещен ими по заказу организатора в рамках соответствующего договора, считают авторы инициативы.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. По мнению кабмина, формулировка "анонс зрелищного мероприятия" представляется некорректной, поскольку это понятие "не относится к предмету правового регулирования" документа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

16:00 27.10.2020
США поставят Тайваню 400 ракет
0
16
15:32 27.10.2020
Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
0
86
15:00 27.10.2020
Лукашенко заявил, что протестующие перешли "красную черту" по многим направлениям - БелТА
0
154
14:32 27.10.2020
Кадыров призвал Макрона "прекратить нападки на веру"
0
166
14:12 27.10.2020
Командующий Армией обороны НКР Арутюнян ранен
0
252
14:00 27.10.2020
Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах
0
174
13:32 27.10.2020
Космонавт пожаловался, что ему не дали шоколадку после забора венозной крови на МКС
0
262
13:20 27.10.2020
Женщины-депутаты прервали заседание Сейма, протестуя против запрета абортов
0
216
13:05 27.10.2020
Коронавирус не стал слабее, чем раньше - Попова
0
238
13:00 27.10.2020
Семеро детей убиты в Пакистане в результате теракта
0
231

Возврат к списку