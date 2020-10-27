Госдума вводит возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении возрастной маркировки информационной продукции при демонстрации анонсов зрелищных мероприятий.

Документ был внесен в Госдуму в конце июня депутатами от "Единой России" Сергеем Боярским и Евгением Ревенко. Он предусматривает распространение правила маркировки информационной продукции на анонсы зрелищных мероприятий. Это позволит исключить привлечение редакций СМИ к ответственности, если анонс, который не соответствовал категории мероприятия, был размещен ими по заказу организатора в рамках соответствующего договора, считают авторы инициативы.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. По мнению кабмина, формулировка "анонс зрелищного мероприятия" представляется некорректной, поскольку это понятие "не относится к предмету правового регулирования" документа.