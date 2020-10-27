Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
15:32 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении платы за коммунальные услуги в случае, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Сейчас при предоставлении коммунальных услуг с нарушением качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. Вместе с этим лицо, виновное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф.
Согласно закону, изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом. Закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф.
Как уточнялось в опубликованной ранее пояснительной записке, наложение штрафов одновременно с экономическими мерами ответственности имеет ряд негативных последствий. В частности, административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно превышать его величину.
Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесенные ей расходы вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги.
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