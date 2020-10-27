0
0
75
НОВОСТИ

Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

15:32 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении платы за коммунальные услуги в случае, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Сейчас при предоставлении коммунальных услуг с нарушением качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. Вместе с этим лицо, виновное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф.

Согласно закону, изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом. Закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф.

Как уточнялось в опубликованной ранее пояснительной записке, наложение штрафов одновременно с экономическими мерами ответственности имеет ряд негативных последствий. В частности, административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно превышать его величину.

Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесенные ей расходы вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 27.10.2020
США поставят Тайваню 400 ракет
0
16
15:12 27.10.2020
Госдума вводит возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий
0
110
15:00 27.10.2020
Лукашенко заявил, что протестующие перешли "красную черту" по многим направлениям - БелТА
0
154
14:32 27.10.2020
Кадыров призвал Макрона "прекратить нападки на веру"
0
166
14:12 27.10.2020
Командующий Армией обороны НКР Арутюнян ранен
0
252
14:00 27.10.2020
Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах
0
174
13:32 27.10.2020
Космонавт пожаловался, что ему не дали шоколадку после забора венозной крови на МКС
0
262
13:20 27.10.2020
Женщины-депутаты прервали заседание Сейма, протестуя против запрета абортов
0
216
13:05 27.10.2020
Коронавирус не стал слабее, чем раньше - Попова
0
238
13:00 27.10.2020
Семеро детей убиты в Пакистане в результате теракта
0
231

Возврат к списку