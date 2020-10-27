США поставят Тайваню 400 ракет
16:00 27.10.2020 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты поставят Тайваню более 400 противокорабельных ракет Harpoon ("Гарпун") и 100 береговых пусковых установок к ним, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству США.
Общая сумма одобренной Госдепом США поставки береговых противокорабельных ракетных комплексов Тайваню составляет 2,37 млрд. долл. Сделка была одобрена Вашингтоном на фоне растущей напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает остров своей провинцией.
"Получатель сможет использовать высоконадежную и эффективную систему для противодействия или сдерживания морской агрессии, прибрежных блокад и морских нападений", - говорится в сообщении ведомства.
Ракеты будут поставляться в последней версии - RGM-84L-4 Harpoon Block II. Они оснащены боевой частью весом 224 кг и имеют дальность поражения целей 130 км.
Накануне представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что Пекин решил ввести санкции против американских оборонных предприятий из-за продажи американского оружия Тайваню.
НОВОСТИ
- 15:32 27.10.2020
- Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
- 15:12 27.10.2020
- Госдума вводит возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий
- 15:00 27.10.2020
- Лукашенко заявил, что протестующие перешли "красную черту" по многим направлениям - БелТА
- 14:32 27.10.2020
- Кадыров призвал Макрона "прекратить нападки на веру"
- 14:12 27.10.2020
- Командующий Армией обороны НКР Арутюнян ранен
- 14:00 27.10.2020
- Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах
- 13:32 27.10.2020
- Космонавт пожаловался, что ему не дали шоколадку после забора венозной крови на МКС
- 13:20 27.10.2020
- Женщины-депутаты прервали заседание Сейма, протестуя против запрета абортов
- 13:05 27.10.2020
- Коронавирус не стал слабее, чем раньше - Попова
- 13:00 27.10.2020
- Семеро детей убиты в Пакистане в результате теракта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать