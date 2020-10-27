США поставят Тайваню 400 ракет

16:00 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты поставят Тайваню более 400 противокорабельных ракет Harpoon ("Гарпун") и 100 береговых пусковых установок к ним, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству США.

Общая сумма одобренной Госдепом США поставки береговых противокорабельных ракетных комплексов Тайваню составляет 2,37 млрд. долл. Сделка была одобрена Вашингтоном на фоне растущей напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает остров своей провинцией.

"Получатель сможет использовать высоконадежную и эффективную систему для противодействия или сдерживания морской агрессии, прибрежных блокад и морских нападений", - говорится в сообщении ведомства.

Ракеты будут поставляться в последней версии - RGM-84L-4 Harpoon Block II. Они оснащены боевой частью весом 224 кг и имеют дальность поражения целей 130 км.

Накануне представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что Пекин решил ввести санкции против американских оборонных предприятий из-за продажи американского оружия Тайваню.