Студенты, участвующие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов - Лукашенко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты, которые принимают участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из вузов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

"Студенты. Пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, - кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - сказал Лукашенко. Видео его обращения к участникам совещания размещено в близком к пресс-службе белорусского президента телеграм-канале "Пул первого".