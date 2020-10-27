Студенты, участвующие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов - Лукашенко
16:32 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Студенты, которые принимают участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из вузов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
"Студенты. Пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, - кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - сказал Лукашенко. Видео его обращения к участникам совещания размещено в близком к пресс-службе белорусского президента телеграм-канале "Пул первого".
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