РФ поднимет в ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о добыче США полезных ископаемых на Луне будет обсуждаться в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН по просьбе России. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Да, планирует", - сказали в госкорпорации, отвечая на вопрос о планах России поднять этот вопрос в ООН.

"Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии. Вопрос будет подниматься от имени Российской Федерации, как это принято в ООН", - уточнили в Роскосмосе.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что приватизация Луны противоречит международному праву и Россия не допустит этого.