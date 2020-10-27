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РФ поднимет в ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне

17:00 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о добыче США полезных ископаемых на Луне будет обсуждаться в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН по просьбе России. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Да, планирует", - сказали в госкорпорации, отвечая на вопрос о планах России поднять этот вопрос в ООН.

"Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии. Вопрос будет подниматься от имени Российской Федерации, как это принято в ООН", - уточнили в Роскосмосе.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что приватизация Луны противоречит международному праву и Россия не допустит этого.

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