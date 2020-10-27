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Компании США игнорируют требования прекратить цензуру российских СМИ - Роскомнадзор

17:32 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские интернет- компании игнорируют обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ, сообщила во вторник пресс-служба Роскомнадзора.

"Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер. <...> Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации. Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются", - говорится в сообщении.

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