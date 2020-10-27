Количество абортов в РФ за последние 5 лет сократилось почти на 30% - замглавы Минздрава
18:00 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество абортов в России за последние пять лет сократилось почти на 30% благодаря работе Министерства здравоохранения РФ и общественных организаций. Об этом во вторник сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
"В медицинском измерении мы должны говорить о нескольких вещах. Первое - сокращение числа абортов. В этом направлении проводится последовательная работа министерством здравоохранения совместно с общественными организациями, с религиозными объединениями. Надо сказать, что эта работа приносит свои плоды. За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%", - сказал он на форуме "Здоровое общество".
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