Количество абортов в РФ за последние 5 лет сократилось почти на 30% - замглавы Минздрава

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество абортов в России за последние пять лет сократилось почти на 30% благодаря работе Министерства здравоохранения РФ и общественных организаций. Об этом во вторник сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

"В медицинском измерении мы должны говорить о нескольких вещах. Первое - сокращение числа абортов. В этом направлении проводится последовательная работа министерством здравоохранения совместно с общественными организациями, с религиозными объединениями. Надо сказать, что эта работа приносит свои плоды. За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%", - сказал он на форуме "Здоровое общество".