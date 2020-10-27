0
0
123
НОВОСТИ

Количество абортов в РФ за последние 5 лет сократилось почти на 30% - замглавы Минздрава

18:00 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество абортов в России за последние пять лет сократилось почти на 30% благодаря работе Министерства здравоохранения РФ и общественных организаций. Об этом во вторник сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

"В медицинском измерении мы должны говорить о нескольких вещах. Первое - сокращение числа абортов. В этом направлении проводится последовательная работа министерством здравоохранения совместно с общественными организациями, с религиозными объединениями. Надо сказать, что эта работа приносит свои плоды. За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%", - сказал он на форуме "Здоровое общество".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 27.10.2020
Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом
0
62
17:37 27.10.2020
Вячеслав Кантор переизбран на должность президента Европейского еврейского конгресса
0
144
17:32 27.10.2020
Компании США игнорируют требования прекратить цензуру российских СМИ - Роскомнадзор
0
155
17:12 27.10.2020
Нападки Эрдогана на Макрона неприемлемы, Анкара должна прекратить опасные действия - ЕП
0
208
17:00 27.10.2020
РФ поднимет в ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне
0
216
16:32 27.10.2020
Студенты, участвующие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов - Лукашенко
0
219
16:12 27.10.2020
В отставку отправлены начальник контрразведки и командующий погранвойсками СНБ Армении
0
338
16:00 27.10.2020
США поставят Тайваню 400 ракет
0
266
15:32 27.10.2020
Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
0
273
15:12 27.10.2020
Госдума вводит возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий
0
232

Возврат к списку