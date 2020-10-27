Вячеслав Кантор переизбран на должность президента Европейского еврейского конгресса

17:37 Источник: Интерфакс

"Вячеслав Моше Кантор был переизбран на должность президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) в ходе заседания генеральной ассамблеи организации, получив единогласный вотум доверия лидеров еврейских общин Европы", - сообщает пресс-служба организации. На должность председателя совета организации избрана представитель британской общины - Мэри ван дер Зил, отметили в ЕЕК. Кантор занимает пост президента ЕЕК с 2007 года, он переизбирался на эту должность в 2008, 2012 и 2016 годах.

Ранее лондонский Институт исследований еврейской политики представил результаты исследования, согласно которым сегодня евреями в континентальной Европе, Великобритании, Турции и России, себя называют 1,3 млн. человек. Как отмечается, эта цифра снизилась почти на 60% с 1970 года, когда в том же регионе мира проживало 3,2 млн. евреев. По мнению ученых, этот спад, последовавший за гибелью около 6 млн. европейских евреев в Холокосте, в основном связан с эмиграцией более 1,5 млн. человек после падения "железного занавеса". Однако и Западная Европа с 1970 года потеряла 8,5% своего еврейского населения: сегодня в ней проживает чуть более миллиона евреев по сравнению с 1 112 000 в 1970 году. В частности, еврейская община Германии находится в "терминальном" состоянии, так как более 40% из ее 118 000 евреев старше 65 лет, а моложе 15 лет - менее 10%, говорится в исследовании. Согласно исследованию, эта реальность, которая существует также в России и на Украине, "предвещает высокий уровень смертности и неизбежное сокращение численности населения в будущем". Если в 1900 году европейские евреи составляли 83% мирового еврейства, то, согласно исследованию, сейчас они составляют всего 9% от общего числа евреев во всем мире.