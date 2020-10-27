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Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом

18:40 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров из-за контакта с заразившимся коронавирусом будет находиться на самоизоляции, самочувствие у министра хорошее. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Департаменте информации и печати МИД.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие [министра] хорошее", - сообщили в дипведомстве.

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